La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un atleta' è 'Ginnasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GINNASTA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Ginnasta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ginnasta? Un ginasta è una persona che pratica ginnastica, uno sport che combina forza, flessibilità e equilibrio attraverso esercizi su attrezzi o a corpo libero. I ginnasti si allenano per eseguire movimenti precisi e spettacolari, spesso in competizioni come le Olimpiadi. La loro dedizione e talento li rendono protagonisti di performance affascinanti. Insomma, sono atleti capaci di magie con il corpo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Nell atleta e nei ciclistiUn atleta sul ringSimeoni grande atletaUn atleta che si sbracciaScatto di atleta

Hai trovato la definizione "Un atleta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Scopri definizioni su "PARAOLIO" PARAOLIO

