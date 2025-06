Truffati nei cruciverba: la soluzione è Frodati

FRODATI

Perché la soluzione è Frodati? Frodatì è un termine dialettale italiano che indica una persona sciocca o ingenua, facilmente ingannabile. Spesso usato scherzosamente, suggerisce qualcuno che si fa prendere in giro senza rendersene conto. La parola deriva da espressioni popolari e rappresenta un modo colorito per descrivere chi manca di astuzia o attenzione. Insomma, un modo divertente per chiamare un poco sprovveduto.

F Firenze

R Roma

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

T Torino

I Imola

