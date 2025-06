Subitanei improvvisi nei cruciverba: la soluzione è Repentini

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Subitanei improvvisi' è 'Repentini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REPENTINI

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Repentini, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Repentini? Subitanei improvvisi si riferisce a eventi o cambiamenti che avvengono all'improvviso, senza preavviso e in modo rapido. La parola repentini racchiude questa idea di qualcosa che accade di colpo, senza preavviso, come un temporale inatteso o un'idea fulminea. È usata per descrivere situazioni che sorprendono per velocità e imprevedibilità, rendendo il tutto più dinamico e imprevedibile.

Improvvisi maloriPossono essere causati da improvvisi capogiriImprovvisi lampeggiDolori improvvisi e acutiImprovvisi scoppi di risa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Subitanei improvvisi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

