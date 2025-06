Stare al gerundio nei cruciverba: la soluzione è Stando

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stare al gerundio' è 'Stando'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STANDO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Stando, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Stando? Stare al gerundio significa usare il verbo stare con la forma in -ando, -endo o -endo per indicare un'azione in corso. La forma corretta è stando. Ad esempio, stando a casa indica che si sta facendo qualcosa in quel momento. È una costruzione molto usata in italiano per descrivere azioni temporanee o in progresso. È importante conoscerla per parlare e scrivere correttamente.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

E R O I N T A A L C Mostra soluzione



