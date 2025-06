Si può tracciare sotto una parola nei cruciverba: la soluzione è Rigo

RIGO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Rigo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rigo? Rigo è una linea sottile o tratto, spesso usato in ambito grafico o tipografico per indicare un margine o una divisione. Può anche riferirsi a una riga di testo. In senso più figurato, rappresenta un limite o un confine. Insomma, rigo è tutto ciò che delimita, traccia o definisce uno spazio, rendendo più ordinato e leggibile ciò che ci circonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si può tracciare con la penna sotto una parolaSi può lasciare sotto un post nei social networkSotto un falso ci si può nascondereSi può indossare sotto la giaccaSi può fare beffardamente sotto i baffi

Hai davanti la definizione "Si può tracciare sotto una parola" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

