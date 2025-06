Si passa con chi vuoi nei cruciverba: la soluzione è Pasqua

PASQUA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Pasqua, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pasqua? Pasqua è una festività religiosa che celebra la resurrezione di Gesù Cristo, simbolo di speranza e rinascita. È anche un momento di convivialità, con tradizioni come le uova di cioccolato e le gite in famiglia. La parola richiama quindi un periodo di rinnovamento spirituale e di gioia condivisa, rendendo questa festa speciale per molti italiani e non solo.

Se "Si passa con chi vuoi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

S Savona

Q Quarto

U Udine

A Ancona

