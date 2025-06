Se non nascono bambini cala nei cruciverba: la soluzione è Natalità

Home / Soluzioni Cruciverba / Se non nascono bambini cala

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se non nascono bambini cala' è 'Natalità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NATALITÀ

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Natalità più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Natalità.

Perché la soluzione è Natalità? La parola natalità indica il numero di nascite in una popolazione in un determinato periodo. È un indicatore importante per capire la crescita o il declino di una comunità e influisce su aspetti sociali, economici e demografici. Un calo della natalità può portare a problemi come lo invecchiamento della popolazione e carenze nel mercato del lavoro. La natalità è dunque un dato chiave per il futuro di ogni società.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Veicoli per bambiniIn ospedale il reparto per i bambiniBambini scolpitiStorie per bambini con elementi di fantasiaIl dolore dei bambini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Se non nascono bambini cala"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

S C I C O S L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLASSICO" CLASSICO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.