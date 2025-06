Scelti dagli elettori nei cruciverba: la soluzione è Votati

VOTATI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Votati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Votati.

Perché la soluzione è Votati? Votati indica coloro che sono stati scelti dagli elettori attraverso il voto, come rappresentanti, candidati o decisioni approvate. È un termine che sottolinea il ruolo attivo dei cittadini nel processo democratico, affidando a qualcuno una responsabilità o un incarico. In sostanza, sono le persone o le scelte che gli elettori hanno deciso di sostenere e conferire un mandato.

Le devono fare gli elettori durante le votazioniSono uguali negli elettoriVi sono chiamati gli elettoriUna gara con esercizi scelti dai concorrentiScelti per ricoprire un ruolo o una funzione

V Venezia

O Otranto

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

A I I P D V Mostra soluzione



