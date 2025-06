Quella alle spalle è l emblema di un tradimento nei cruciverba: la soluzione è Pugnalata

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella alle spalle è l emblema di un tradimento

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quella alle spalle è l emblema di un tradimento' è 'Pugnalata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUGNALATA

Curiosità e Significato... La parola Pugnalata è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pugnalata.

Perché la soluzione è Pugnalata? Una pugnata è un colpo dato con un pugnale o una lama, spesso nascosto o improvviso. Simbolicamente, rappresenta un tradimento alle spalle, come un'azione sleale e inaspettata che ferisce profondamente. È un'immagine potente di inganno e tradimento, perfetta per descrivere situazioni in cui qualcuno agisce alle spalle di un altro, lasciando il segno di un tradimento silenzioso e crudele.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tuniche corte degli antichi Romani che avviluppavano le spalleL arciere la tiene sulle spalleUna manata sulle spalleSi porta dietro alle spalleSi dà sulle spalle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Quella alle spalle è l emblema di un tradimento" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

U Udine

G Genova

N Napoli

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

A F N S A T A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FANTASMA" FANTASMA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.