Pomposa nei cruciverba: la soluzione è Aulica

AULICA

Perché la soluzione è Aulica? La parola pomposa descrive qualcosa o qualcuno che si mostra in modo esagerato, vanitoso o troppo elegante, spesso per impressionare gli altri. È usata per indicare atteggiamenti o linguaggi che risultano pomposi e artificiosi, quasi teatralizzati. In sintesi, rappresenta l’eccessiva ricerca di importanza e prestigio, rendendo l’atteggiamento spesso poco naturale e un po’ sfarzoso. È un termine che invita a riflettere sulla sincerità delle parole e dei gesti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il Comune del Ferrarese con l Abbazia di PomposaFamosa quella di PomposaPomposa come una cerimonia

