La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Passaggio per bottoni' è 'Asola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASOLA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Asola più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Asola.

Perché la soluzione è Asola? Passaggio per bottoni indica un metodo semplice e rapido per chiudere o fissare due parti, come si fa con un’asola. L’asola è un piccolo passaggio di tessuto o corda, spesso usato per infilare un bottone o creare un punto di chiusura decorativo e pratico. È un dettaglio essenziale in sartoria e moda, che rende più funzionale e rifinita ogni creazione.

