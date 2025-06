Ormai cominciati nei cruciverba: la soluzione è Iniziati

INIZIATI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Iniziati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Iniziati? Iniziati indica che qualcosa è stato avviato o messo in moto, come un progetto, un'attività o un processo. È il participio passato del verbo iniziare e suggerisce che l'azione è già partita, anche se non ancora completata. Conoscere questa parola aiuta a comunicare chiaramente quando qualcosa ha preso il via, rendendo più efficace ogni tipo di conversazione o scrittura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ormai entrato nell usoOrmai inservibileSuperati ormai obsoletiOrmai andataseneUn saluto ormai internazionale

