PROMOTORE

Perché la soluzione è Promotore? Il termine promotore indica chi dà avvio o sostiene attivamente un progetto, un'idea o un evento. È colui che organizza, incentiva e fa crescere iniziative, spesso con l'obiettivo di promuoverne il successo. In sostanza, è la figura che dà il via a qualcosa di nuovo, favorendone lo sviluppo e la diffusione, diventando così il motore di molte attività e iniziative.

P Padova

R Roma

O Otranto

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

