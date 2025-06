Ogni cosa ne ha una nei cruciverba: la soluzione è Fine

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ogni cosa ne ha una' è 'Fine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FINE

Curiosità e Significato... La soluzione Fine di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fine per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fine? FINE indica la conclusione di qualcosa, come un racconto, un evento o un processo. È il momento in cui tutto si ferma, si chiude e si porta a compimento. Spesso segna il termine di un viaggio, di una storia o di una fase della vita, lasciando spazio alla riflessione o all’inizio di qualcosa di nuovo. In breve, è il punto finale che dà senso a tutto ciò che viene prima.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ogni favola ne ha unaNe ha uno ogni scherzoOgni libro ne ha unoOgni comune italiano ne ha unoOgni azienda ne ha uno sociale

F Firenze

I Imola

N Napoli

E Empoli

A L L G S E Mostra soluzione



