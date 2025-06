Nel momento in cui il reato viene commesso nei cruciverba: la soluzione è In Flagrante

IN FLAGRANTE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci In Flagrante più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina In Flagrante.

Perché la soluzione è In Flagrante? In flagrante è un'espressione usata in ambito legale per indicare quando qualcuno viene colto sul fatto, mentre sta commettendo un reato. Significa che l'autore del reato viene scoperto proprio nel momento stesso in cui lo sta compiendo, facilitando l'intervento delle forze dell'ordine. Una situazione che rende più semplice dimostrare la colpevolezza e accelerare i procedimenti giudiziari.

Hai davanti la definizione "Nel momento in cui il reato viene commesso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

F Firenze

L Livorno

A Ancona

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

