Litigiosi, violenti nei cruciverba: la soluzione è Rissosi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Litigiosi, violenti' è 'Rissosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISSOSI

Curiosità e Significato... La parola Rissosi è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rissosi.

Perché la soluzione è Rissosi? Rissosi indica persone che sono spesso coinvolte in litigi e comportamenti violenti, mostrando una tendenza a creare scontri e tensioni. È un termine colloquiale usato per descrivere individui con carattere aggressivo e incline alle risse. Se conosci qualcuno così, meglio cercare di calmare gli animi per evitare guai o problemi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I suoi fatti sono violentiViolenti uragani dei tropiciLitigiosiSanguinosi violentiCeffoni violenti manrovesci

Hai trovato la definizione "Litigiosi, violenti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

S Savona

S Savona

O Otranto

S Savona

I Imola

L À T E F D E



