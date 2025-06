Lega commerciale medievale fra stati nordeuropei nei cruciverba: la soluzione è Anseatica

ANSEATICA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Anseatica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Anseatica.

Perché la soluzione è Anseatica? L'Anseatica era una potente lega commerciale medievale formata da città del Nord Europa, come Lubecca e Amburgo, che collaboravano per favorire il commercio e la sicurezza marittima. Questa alleanza ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico della regione, promuovendo scambi di merci e idee tra le varie città membri. Si tratta di un esempio storico di cooperazione tra stati per il progresso comune.

Hai trovato la definizione "Lega commerciale medievale fra stati nordeuropei" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

S Savona

E Empoli

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

Z Z A A I P Mostra soluzione



