Le mutande a calzoncino nei cruciverba: la soluzione è Boxer

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le mutande a calzoncino' è 'Boxer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOXER

Curiosità e Significato... La parola Boxer è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Boxer.

Perché la soluzione è Boxer? Le mutande a calzoncino, conosciute anche come boxer, sono un tipo di biancheria intima maschile caratterizzata da una vestibilità comoda e coprente, simile a un pantaloncino. Leggeri e confortevoli, offrono supporto e libertà di movimento, diventando una scelta popolare per chi cerca praticità e stile. Ideali per ogni occasione, rappresentano un classico intramontabile della moda intima.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Mutande a calzoncinoMutande da bagnoMutande reggiseno calzeCane da guardia o tipo di mutande

Hai trovato la definizione "Le mutande a calzoncino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

O Otranto

X Xeres

E Empoli

R Roma

