Le Mine in un film di Ferzan Özpetek nei cruciverba: la soluzione è Vaganti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le Mine in un film di Ferzan Özpetek' è 'Vaganti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VAGANTI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Vaganti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vaganti.

Perché la soluzione è Vaganti? Vaganti significa che qualcosa o qualcuno si muove, si svolge o si manifesta in modo libero e senza restrizioni. Può riferirsi a emozioni, pensieri o anche a persone che vivono intensamente senza timori. Nel film di Özpetek, il termine cattura l'idea di personaggi che esplorano le proprie identità e desideri, lasciandosi guidare dalle proprie passioni e ambizioni. È un invito alla scoperta di sé stessi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La finestra film di Ferzan Özpetek del 2003Le ignoranti film diretto da Ferzan ÖzpetekCosì è Saturno in un film di Ferzan OzpetekSono ignoranti in un film di ÖzpetekNei film western ha la stella sul petto

V Venezia

A Ancona

G Genova

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

R N N M E T E E G A E O S Mostra soluzione



