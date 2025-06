La terza cantica della Divina Commedia nei cruciverba: la soluzione è Paradiso

PARADISO

Perché la soluzione è Paradiso? Paradiso è la terza cantica della Divina Commedia di Dante, che rappresenta il viaggio attraverso i cieli e la beatitudine eterna. È il luogo della perfezione divina, dell’amore e della luce infinita. In questa sezione, l’autore esplora l’ultima tappa del suo percorso spirituale, dove l’anima si unisce a Dio, raggiungendo la serenità suprema. Un’immagine di speranza e di elevazione spirituale per tutti.

