La Kasia dello schermo nei cruciverba: la soluzione è Smutniak

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La Kasia dello schermo' è 'Smutniak'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMUTNIAK

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Smutniak più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Smutniak.

Perché la soluzione è Smutniak? SMUTNIAK è un termine polacco che indica una persona spesso negativa, lamentosa o sempre di malumore, che tende a vedere tutto in modo pessimista. È come un'ombra che oscura le situazioni con il suo atteggiamento. Conoscere questa parola permette di descrivere chi, con il proprio spirito cupo, rende difficile vivere momenti di allegria e spensieratezza.

S Savona

M Milano

U Udine

T Torino

N Napoli

I Imola

A Ancona

K Kappa

