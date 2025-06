Insieme dei mezzi a disposizione di un azienda nei cruciverba: la soluzione è Capitale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Insieme dei mezzi a disposizione di un azienda' è 'Capitale'.

CAPITALE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Capitale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Capitale.

Perché la soluzione è Capitale? Il termine capitale si riferisce all'insieme delle risorse finanziarie e materiali che un'azienda utilizza per operare, crescere e produrre valore. Include denaro, attrezzature, immobili e altri beni fondamentali per il suo sviluppo. In sostanza, rappresenta le basi su cui si costruiscono le attività dell'impresa, essenziali per il suo successo e sostenibilità nel tempo.

La definizione "Insieme dei mezzi a disposizione di un azienda" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

