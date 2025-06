Insetti degli Emitteri nei cruciverba: la soluzione è Cimici

Home / Soluzioni Cruciverba / Insetti degli Emitteri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Insetti degli Emitteri' è 'Cimici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIMICI

Curiosità e Significato... La soluzione Cimici di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cimici per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cimici? Le Insetti degli Emitteri sono piccoli insetti appartenenti all'ordine degli Emitteri, noti anche come cimici. Questi parassiti si nutrono di piante o sangue di animali e possono diventare fastidiosi in casa, provocando punture e danni alle colture. La parola cimici è comunemente usata per indicare questi insetti che, con il loro comportamento, spesso disturbano la vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gli insetti detti anche emitteriFamiglia di insetti emitteri di piccole dimensioni dannosi per molte coltureInsetti parassitiInsetti dagli enormi nidiInsetti allevati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Insetti degli Emitteri"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

R R T I O O T I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIMOTORI" TRIMOTORI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.