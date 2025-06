Incanta con le sue frottole nei cruciverba: la soluzione è Ciarlatano

Home / Soluzioni Cruciverba / Incanta con le sue frottole

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Incanta con le sue frottole' è 'Ciarlatano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIARLATANO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 10 lettere Ciarlatano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ciarlatano? Ciarlatano indica una persona che si spaccia per esperto o guaritore, ma in realtà è un imbroglione. Spesso usa parole vuote e frottole per ingannare gli altri, cercando di sembrare competente. È un termine che richiama chi si diverte a raccontare storie false o a vendere illusioni. In breve, un ciarlatano è chi si diletta a incantare con false promesse e parole vuote.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le sue strade sono rotteLe frottole che si bevonoFandonie frottoleIl riservato se ne sta tra le sue quattroNe mie ne sue

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Incanta con le sue frottole" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

I I L M W A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WILLIAM" WILLIAM

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.