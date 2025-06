In economia sono opposte alle uscite nei cruciverba: la soluzione è Entrate

Home / Soluzioni Cruciverba / In economia sono opposte alle uscite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'In economia sono opposte alle uscite' è 'Entrate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENTRATE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Entrate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Entrate.

Perché la soluzione è Entrate? Le entrate sono tutte le somme di denaro che un ente, come uno Stato o un'azienda, riceve, ad esempio da tasse, vendite o investimenti. Sono opposte alle uscite, ovvero le spese sostenute. Comprendere le entrate è fondamentale per valutare la salute finanziaria e pianificare il futuro. In breve, rappresentano le entrate di denaro che permettono di mantenere in equilibrio i conti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sono uscite dalle nostre tasche fino a febbraio 2002Sono opposte ai difettiSono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quota

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "In economia sono opposte alle uscite" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

I N R O I T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TROIANI" TROIANI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.