La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il Ministero della Salute' è 'Erode Pseudo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERODE PSEUDO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 11 lettere Erode Pseudo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Erode Pseudo? Il Ministero della Salute rappresenta l'ente che tutela la salute pubblica in Italia. La soluzione ERODE PSEUDO è un anagramma che suggerisce come spesso si cerca di eliminare false apparenze o informazioni ingannevoli nel settore sanitario, promuovendo trasparenza e affidabilità. In questo modo, si sottolinea l’importanza di distinguere ciò che è autentico da ciò che è solo apparente.

E Empoli

R Roma

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

P Padova

S Savona

E Empoli

U Udine

D Domodossola

O Otranto

