Il cartoncino con tutti i dati del cliente nei cruciverba: la soluzione è Scheda

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il cartoncino con tutti i dati del cliente' è 'Scheda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHEDA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Scheda: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scheda? Una scheda è un foglio o un cartoncino che raccoglie tutte le informazioni importanti di un cliente, come dati personali, preferenze e dettagli di contatto. È uno strumento utile per organizzare e consultare facilmente le informazioni, facilitando interazioni più efficaci. In ambito commerciale o amministrativo, rappresenta il modo più rapido per avere sotto mano tutto ciò che serve sapere su una persona o un'azienda.

Se "Il cartoncino con tutti i dati del cliente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

