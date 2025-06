Il bimbo amico di E.T nei cruciverba: la soluzione è Elliott

ELLIOTT

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Elliott? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Elliott.

Perché la soluzione è Elliott? Elliott è il protagonista umano di E.T. l'extra-terrestre, il celebre film di Steven Spielberg. È un ragazzino che fa amicizia con un alieno smarrito sulla Terra, dimostrando empatia e coraggio. Il suo nome è diventato simbolo di innocenza e avventura infantile, rappresentando il legame speciale tra un bambino e un essere extraterrestre. Un esempio di amicizia senza confini.

