La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I religiosi che si dedicano al misticismo' è 'Anacoreti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANACORETI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Anacoreti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Anacoreti.

Perché la soluzione è Anacoreti? Gli anacoreti sono religiosi che scelgono di vivere in isolamento, dedicandosi a una vita di preghiera e meditazione profonda. Spesso si ritirano in luoghi remoti per concentrarsi sul rapporto con il divino, lontani dal mondo materiale. Questa pratica, chiamata anacoretismo, rappresenta un percorso di ricerca spirituale e di purificazione interiore. Un esempio di dedizione totale alla fede e al misticismo.

