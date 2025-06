Fornisce materiale per riviste e giornali nei cruciverba: la soluzione è Collaboratore

COLLABORATORE

Curiosità e Significato... La parola Collaboratore è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Collaboratore.

Perché la soluzione è Collaboratore? Un collaboratore è una persona che fornisce contenuti e materiale per riviste e giornali, contribuendo con articoli, fotografie o altri materiali. È un professionista che lavora in modo indipendente o con contratti saltuari, aiutando le testate a mantenere aggiornamenti e varietà nei loro contenuti. La sua presenza arricchisce l'informazione, rendendo l'informazione più completa e interessante per i lettori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Giornali e riviste in edicolaSono responsabili nei giornali e nelle rivisteGrandi macchine per la stampa di giornali e rivisteUna raccolta di giornali e rivistePubblica anche riviste e giornali

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

B Bologna

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

