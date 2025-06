Disordinato... come un letto nei cruciverba: la soluzione è Sfatto

Home / Soluzioni Cruciverba / Disordinato... come un letto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Disordinato... come un letto' è 'Sfatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFATTO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Sfatto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sfatto? Disordinato... come un letto si riferisce a qualcosa che non è in ordine, scompigliato e poco curato. La parola sfatto descrive infatti uno stato di trasandatezza o di cose lasciate allo sbando, come un letto disordinato al risveglio. È un termine che evoca il senso di qualcosa usurato, consumato o semplicemente poco sistemato. In sostanza, indica una condizione di naturale stanchezza o di abbandono.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Moto disordinatoEstremamente disordinatoFa parte del lettoUn letto matrimonialeMovimento disordinato di oggetti

Hai trovato la definizione "Disordinato... come un letto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

F Firenze

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

