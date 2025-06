Cristiani seguaci della riforma protestante nei cruciverba: la soluzione è Luterani

Home / Soluzioni Cruciverba / Cristiani seguaci della riforma protestante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cristiani seguaci della riforma protestante' è 'Luterani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUTERANI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Luterani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Luterani? I luterani sono seguaci della Riforma protestante avviata da Martin Lutero nel XVI secolo. Questa corrente cristiana si distingue per aver promosso la lettura personale della Bibbia e la fede come via principale alla salvezza, rinnovando aspetti della dottrina e della liturgia rispetto alla Chiesa cattolica. Sono una delle principali confessioni protestanti ancora oggi presenti nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I seguaci della Riforma protestante come MelantoneCristiani seguaci di CalvinoPropugnò la RiformaSeguaci di un famoso capo cineseLa religione che conta il maggior numero di Cristiani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cristiani seguaci della riforma protestante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

U Udine

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

A E I M B E T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BESTIAME" BESTIAME

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.