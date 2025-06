Così era l acqua per Lucio Battisti nei cruciverba: la soluzione è Azzurra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così era l acqua per Lucio Battisti' è 'Azzurra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AZZURRA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Azzurra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Azzurra? Azzurra è un aggettivo che descrive un colore che richiama il cielo sereno e limpido, spesso associato all'acqua di mare o al cielo stesso. È un termine poetico e evocativo, usato per trasmettere sensazioni di calma, serenità e purezza. Nel contesto della canzone di Battisti, Azzurra rappresenta la limpidezza e la bellezza di un ricordo o di un sentimento puro e senza macchia.

Se "Così era l acqua per Lucio Battisti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

Z Zara

Z Zara

U Udine

R Roma

R Roma

A Ancona

