Complimento adulatorio nei cruciverba: la soluzione è Lusinga

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Complimento adulatorio' è 'Lusinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUSINGA

Perché la soluzione è Lusinga? Lusinga è un complimento adulatorio, spesso esagerato o poco sincero, usato per conquistare o influenzare qualcuno con parole dolci e adulatrici. È un modo di fare complimenti che, dietro l'apparenza gentile, può nascondere insidie o secondi scopi. In breve, la lusinga è un'arma sottile per ottenere favori o approvazione, anche se spesso manca di genuine intenzioni positive.

L Livorno

U Udine

S Savona

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

