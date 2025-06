Come il punto di domanda nei cruciverba: la soluzione è Interrogativo

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Come il punto di domanda' è 'Interrogativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTERROGATIVO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 13 lettere Interrogativo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Interrogativo? L'interrogativo è una parola o una frase usata per chiedere informazioni, esprimendo curiosità o dubbio. Si riconosce facilmente dalla presenza del punto di domanda alla fine della frase. È uno strumento fondamentale nel dialogo, permette di approfondire e conoscere meglio le cose, stimolando la comunicazione. In sostanza, l'interrogativo apre la porta alla scoperta e alla conversazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il punto che si trova agli antipodi dello zenitMesso a punto come uno strumento di misuraIl punto opposto a ONOPunto geograficoIl punto che s illumina all alba

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

O Otranto

G Genova

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

B L E I R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARILE" BARILE

