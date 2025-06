Ci si va spesso in inverno nei cruciverba: la soluzione è Sottozero

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci si va spesso in inverno

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ci si va spesso in inverno' è 'Sottozero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOTTOZERO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sottozero, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sottozero? SOTTOZERO indica qualcosa che si trova al di sotto dello zero, come la temperatura molto fredda in inverno. È spesso associato a condizioni climatiche rigide o a prodotti e comportamenti che resistono alle basse temperature. Quando si dice si va spesso in inverno sottozero, si fa riferimento alle temperature che scendono sotto lo zero, rendendo necessario vestirsi adeguatamente o adottare precauzioni specifiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ci si va spesso scrivendoCi si va per vedere il CenacoloCi si va a imparareChi ci va si toglie le scarpeSpesso ci si incontra per prenderlo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ci si va spesso in inverno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Z Zara

E Empoli

R Roma

O Otranto

O T I T I T A T C D L O R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DATTILOSCRITTO" DATTILOSCRITTO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.