TRAILER

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Trailer? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Trailer.

Perché la soluzione è Trailer? Il termine trailer si riferisce a un rimorchio trainato da un'auto, usato per trasportare merci o oggetti ingombranti. È un veicolo senza motore proprio, collegato all'auto tramite un gancio, e permette di aumentare lo spazio di carico. Utilizzato spesso in trasporti e logistica, il trailer rappresenta una soluzione pratica e versatile per trasportare grandi carichi in modo efficiente.

T Torino

R Roma

A Ancona

I Imola

L Livorno

E Empoli

R Roma

