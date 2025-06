Capolavoro per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel nei cruciverba: la soluzione è Concerto In Sol

CONCERTO IN SOL

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 13 lettere Concerto In Sol: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Concerto In Sol? Il Concerto in Sol di Maurice Ravel è uno splendido capolavoro per pianoforte e orchestra, noto per la sua vivace energia e brillantezza. Il titolo indica che l'intera composizione è scritta in tonalità di Sol maggiore, trasmettendo allegria e spontaneità. Un vero gioiello musicale che ancora oggi incanta ascoltatori di tutto il mondo, dimostrando l'arte straordinaria di Ravel.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È celebre quello di RavelUn capolavoro di DvorakL orchestra del ComuneIl capolavoro di BoschIl capolavoro di Mistral

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

I Imola

N Napoli

S Savona

O Otranto

L Livorno

