La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Camminare con gravità' è 'Incidere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCIDERE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Incidere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Incidere.

Perché la soluzione è Incidere? Incidere significa imprimere o fare un segno su una superficie, come incidere un disegno su un vetro o un muro. Può anche riferirsi a lasciare un segno indelebile nel tempo, come un ricordo o un'idea. In senso più figurato, indica influenzare profondamente qualcosa o qualcuno. Insomma, è un termine che racchiude l’arte di lasciare un’impronta duratura.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Camminare con gravità", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

