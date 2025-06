Anagramma di talebano, che fa rima con scontato nei cruciverba: la soluzione è Balenato

BALENATO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Balenato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Balenato.

Perché la soluzione è Balenato? Balènato deriva dal verbo balenare, che indica un bagliore improvviso o una luce sfuggente. Si usa per descrivere qualcosa che appare brevemente, come un'idea che balena nella mente. È un termine poetico e suggestivo, perfetto per catturare momenti di intuizione o visioni fugaci, rendendo ogni pensiero più vivo e immediato. Un modo elegante per parlare di intuizioni che sfiorano la mente.

Hai trovato la definizione "Anagramma di talebano, che fa rima con scontato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

