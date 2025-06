Aculeati frutti di mare nei cruciverba: la soluzione è Ricci

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Aculeati frutti di mare' è 'Ricci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICCI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Ricci: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ricci? Ricci sono i frutti di mare appartenenti ai ricci di mare, piccoli echinodermi con aculei spinosi. Sono molto apprezzati in cucina per il loro sapore intenso e delicato al tempo stesso. Spesso si gustano crudi o come ingrediente in piatti sofisticati. La loro presenza rappresenta un vero e proprio tesoro del mare, simbolo di biodiversità e tradizione gastronomica mediterranea.

Se "Aculeati frutti di mare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

C Como

C Como

I Imola

I Imola

E



