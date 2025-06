La vita notturna giovanile nei cruciverba: la soluzione è Movida

Home / Soluzioni Cruciverba / La vita notturna giovanile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La vita notturna giovanile' è 'Movida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOVIDA

Curiosità e Significato... La soluzione Movida di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Movida per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Movida? La parola movida indica l'insieme di locali, discoteche e eventi notturni frequentati dai giovani per divertirsi e socializzare dopo il tramonto. È il cuore della vita notturna urbana, simbolo di energia, libertà e spensieratezza. In molte città italiane, la movida rappresenta un momento di aggregazione e cultura giovanile, fondamentale per vivere appieno l’atmosfera vibrante della notte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La vita notturna che intasa le vieLa famosa vita notturna madrilenaL animata vita notturna che vivacizza molte cittàL animata vita notturna in cittàL animata e rumorosa vita notturna dei giovani in città

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "La vita notturna giovanile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

V Venezia

I Imola

D Domodossola

A Ancona

E O R F L T T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FROTTOLE" FROTTOLE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.