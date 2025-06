Un attacco elettrico nei cruciverba: la soluzione è Spinotto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un attacco elettrico' è 'Spinotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPINOTTO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Spinotto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spinotto? Il termine spinotto si riferisce a un piccolo elemento metallico o di plastica che si inserisce in una presa elettrica per collegare dispositivi alla corrente. È fondamentale per garantire un collegamento sicuro e stabile tra apparecchiature e rete elettrica. In modo semplice, lo spinotto è quel componente che permette di alimentare i nostri strumenti quotidiani, assicurando funzionamento e sicurezza.

S Savona

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

