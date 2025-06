Teglie da pasticciere nei cruciverba: la soluzione è Tortiere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Teglie da pasticciere' è 'Tortiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORTIERE

Curiosità e Significato... La soluzione Tortiere di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tortiere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tortiere? Teglie da pasticciere indica le teglie specializzate usate per cuocere dolci come crostate e torte. La soluzione, tortiera, è il nome del contenitore rotondo con bordo rialzato, ideale per preparare e infornare deliziose creazioni dolci. È uno strumento fondamentale per chi ama cimentarsi con la pasticceria fatta in casa. Con questa teglia, il successo è assicurato!

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il Massari pasticciereKnam famoso pasticcierePasticciere italotedesco giudice a Bake Off in TVLo Knam famoso pasticciereMassari pasticciere

La definizione "Teglie da pasticciere" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

