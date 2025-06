Solco in acqua nei cruciverba: la soluzione è Scia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Solco in acqua' è 'Scia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Scia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scia? Solco in acqua si riferisce a una traccia lasciata da una nave o imbarcazione, come un solco o una scia visibile sulla superficie del mare. La soluzione SCIA è un acronimo che indica Segnalazione Certificata di Inizio Attività, documento necessario in Italia per avviare lavori o attività edilizie, proprio come traccia che segnala l'inizio di qualcosa. È un termine importante nel mondo delle autorizzazioni e delle pratiche burocratiche.

Hai davanti la definizione "Solco in acqua" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

