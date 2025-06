Sciupio, spreco nei cruciverba: la soluzione è Dispendio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sciupio, spreco' è 'Dispendio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISPENDIO

Curiosità e Significato... La parola Dispendio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dispendio.

Perché la soluzione è Dispendio? Il termine dispendio indica un impiego eccessivo o inutile di risorse, come tempo, denaro o energia. È spesso associato a sprechi o consumi superflui, evidenziando un uso non ottimale delle proprie risorse. Capire il concetto aiuta a gestire meglio le spese e a evitare sprechi inutili, migliorando così l’efficienza e il benessere quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sciupio del prodigoLo spreco di denaro

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

O Otranto

O I R T T A D E T Mostra soluzione



