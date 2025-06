Paul, noto pittore nei cruciverba: la soluzione è Klee

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Paul, noto pittore' è 'Klee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KLEE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Klee: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Klee? Paul Klee è stato un famoso pittore svizzero noto per le sue opere ricche di colori e simbolismi. La sua arte unisce fantasia e poesia, creando mondi immaginari che affascinano ancora oggi. Il suo stile unico ha influenzato molti artisti e rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’arte moderna. Conoscere Klee significa scoprire un universo di creatività senza confini.

