La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Operazioni di verifica' è 'Accertamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCERTAMENTI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Accertamenti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Accertamenti.

Perché la soluzione è Accertamenti? Le operazioni di verifica sono controlli accurati effettuati per accertarsi della correttezza di dati, documenti o situazioni. Spesso usate in ambito fiscale o amministrativo, servono a confermare che tutto sia in regola e conforme alle norme. In sostanza, sono un modo per fare chiarezza e garantire trasparenza, assicurando che ogni dettaglio sia verificato e confermato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La scatola che registra le operazioni del pilotaVerifica fiscaleOperazioni militariVerifica dei contiLa verifica nel giornalismo di quanto scritto o detto

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

E I D R T N E A Mostra soluzione



