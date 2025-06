Noto centro balneare scelto dai vip romani nei cruciverba: la soluzione è Fregene

FREGENE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Fregene? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Fregene.

Perché la soluzione è Fregene? Fregene è il noto centro balneare preferito dai vip romani, famoso per le sue spiagge eleganti e l’atmosfera esclusiva. Situata vicino Roma, questa località offre relax, divertimento e un tocco di glamour, attirando celebrità in cerca di un’oasi di pace senza allontanarsi troppo dalla città. Insomma, Fregene rappresenta il luogo ideale per chi desidera godersi mare e stile in un ambiente chic e vivace.

