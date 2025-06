Motto, locuzione nei cruciverba: la soluzione è Detto

Perché la soluzione è Detto? Detto è un’espressione breve e incisiva che riassume un pensiero o un insegnamento, spesso trasmesso oralmente. Si tratta di una frase comune, spesso proverbiale, che racchiude saggezza popolare o un modo di dire usato per condividere un’idea in modo semplice e immediato. In sostanza, il detto è un modo sintetico per comunicare un concetto universale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una locuzione che è sinonimo di disoccupatoMotto sentenza popolareIl motto dei BenedettiniLa locuzione latina per una designazione non ancora ufficialeLa locuzione latina che indica ciò che ha anticipato i tempi

